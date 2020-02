Willem-Alexander krijgt gratieverzoek van jeugd voor konikpaarden Texel

De jonge activisten van VeggieSquad proberen de dieren te redden van de slacht met een brief aan de koning, de burgemeester van Texel en natuurbeheerder Staatsbosbeheer. „ We hopen dat u, als verantwoordelijken, uw hart en geweten laten spreken.”

De tieners en twintigers denken niet alleen in problemen, maar ook in oplossingen. „Misschien heeft de koning nog plek op zijn landgoed voor deze konik(lijke)paarden?”

De konikpaarden die nu op Texel staan, komen uit de Oostvaardersplassen. Ze moeten worden geslacht omdat de hengsten volgens Staatsbosbeheer overlast veroorzaken voor bezoekers. De paarden komen op bezoekers af en zouden te wild zijn.

„Stom argument”, laat actievoerder Chantal uit Heemstede weten aan het NoordHollands Dagblad. „Die paarden kunnen er niks aan doen. Die zijn onschuldig.”

Hopen op Amalia

De brief is door zeventien jongeren tussen 11 en 26 jaar ondertekend. Ze hopen dat de paarden op Texel kunnen blijven, of dat een andere oplossing wordt gezocht. „Misschien dat paardenliefhebber prinses Amalia wel ons verzoek leest en zegt: pap, die paarden mogen niet dood.”

VeggieSquad is niet altijd succesvol. Eerder diende de groep een gratieverzoek in voor damherten van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Die werden toch afgeschoten.