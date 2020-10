Marcouch over bedreiging gemengd huwelijk: doe niet zo middeleeuws

De burgemeester schrijft op sociale media over ’anonieme bedreigers op Instagram’. „Dit is strafbaar. Ga aangifte doen, kom melden. Woon je in Arnhem en zie je er tegen op? Kom maar naar mij, dan steken wij samen de straat over, van stadhuis naar politiebureau.”

Nog niemand heeft tot dusver die stap gezet, maar de reacties op het digitale offensief van Marcouch zijn volgens de Gelderlander positief. „Het gaat mij erom dat mensen zien dat ik dit probleem heel serieus neem en dat zij niet alleen staan in hun strijd. Zie het als een hart onder de riem”, zegt hij tegen de krant.

Taboe

De problemen spelen volgens hem vooral bij moslims, gereformeerden en joden. „Een tijdje geleden vroeg een Turkse vrouw of ik met haar ouders wilde praten over haar relatie met een Hollandse man. Er ligt nog steeds een taboe in veel gemeenschappen op gemengde huwelijken.”

„Voor mij is de essentie van het leven dat je de vrijheid hebt je als individu te ontwikkelen, zonder bemoeienissen van de buitenwereld. Als ik mensen kan helpen door in gesprek te gaan met ouders, dan doe ik dat graag”, aldus Marcouch.