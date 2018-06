Gouden Strop voor ’Enter’ met geheime organisatie

De Schaduwprijs voor het beste thrillerdebuut ging naar Eva Keuris voor Over het spoor (uitgeverij Prometheus) dat overigens tevens was genomineerd voor de Gouden Strop. Met de bekendmaking van deze twee prijzen zijn vandaag officieel de Spannende Boeken Weken begonnen, die tot en met 24 juni duren.

Winnaar Willem Asman (1959) studeerde Rechten in Amsterdam, werkte vijftien jaar voor softwarebedrijf Oracle en richtte een adviesbureau op voor verandermanagement en communicatie. Tussen 2008 en 2012 was hij voorzitter van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs. Hij kreeg indertijd al eens een Gouden Strop-nominatie, voor zijn debuut De Cassandra-paradox (2006), waarmee hij toetrad tot de ’thrillerwereld’. Daarna schreef hij nog een drietal thrillers, waarna het een paar jaar stil werd.

Geheime organisatie

Met Enter kwam hij terug, en hoe; het was in mei 2017 het eerste deel van een trilogie waarvan de overige twee delen - Error en Exit - datzelfde jaar verschenen.

De boeken draaien om een geheime organisatie met de naam Rebound. In Enter ontmoeten we Tyler, die jaren geleden tegen haar man getuigde en, via een getuigenbeschermingsprogramma, onder een nieuwe naam samen met dochter Charlie in Amsterdam woont. Als Charlie op zoek gaat naar haar vader, van wie ze het bestaan niet wist, wordt ze ontvoerd. Tegelijkertijd wordt in Miami een brute aanslag gepleegd. En Tyler ontdekt dat niemand op de hoogte is van haar zaak, noch van het getuigenbeschermingsprogramma...

De Gouden Strop-jury noemt „de eenzaamheid van de hoofdpersoon ronduit beklemmend.” Asman wordt geprezen om zijn ’web van plotlijnen’ en ’adembenemende tempo’.

Initiatief

De Gouden Strop wordt inmiddels al 32 jaar uitgereikt. Oorspronkelijk is de prijs vernoemd naar het gelijknamige boek van Joop van den Broek. Thrillerauteur Tomas Ross is de initiatiefnemer van de prijs, die hij zelf in de loop der jaren al drie keer won. Hij richtte in 1986 met dertien collega’s het Genootschap van Nederlandse Misdaadauteurs op.

De te winnen prijs is onlangs verdubbeld naar een geldbedrag van € 20.000,-. De andere genomineerde titels waren Akte van berouw van Chris Houtman (Karakter), Bling Bling 2. De Zaventemmers van Jan Van der Cruysse (Manteau), Broertje van Michael Berg (The House of Books) en Over het spoor van Eva Keuris (Prometheus). Deze titels ontvangen ieder € 1.000,-.

Geschenk

Tijdens de Weken van het Spannende Boek ontvangen klanten bij besteding van €12,50 aan Nederlandstalige boeken het geschenkboekje Barst cadeau, geschreven door oud-politicus Boris Dittrich.