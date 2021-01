Midden in ’hek om Friesland’-discussie: daar ís de wolf al

De Friezen, verenigd in de Stichting Wolvenhek Fryslân, doen hun plan voor een wolvenhek donderdagmiddag in de Haagse sociëteit Nieuwspoort uit de doeken. „Het is dan wel een regionaal hek, maar een landelijk probleem”, verklaart Jehan Bouma, voorzitter van de stichting en zelf schapenhouder, de locatie van de presentatie.

De boeren willen actie voordat de wolf zich op het Friese vee stort, want, zo zegt Bouma: „Je kunt niet de leeuw en het lam naast elkaar leggen en erop vertrouwen dat ze vriendjes worden.” Integendeel, legt zijn collega Diederik Sleurink uit: „Een wolf die toeslaat, laat het niet bij één slachtoffer.” Het is volgens hem als het gooien van een stok voor een hond: „Gooi je nog een stok, dan wil hij die ook.”

Omgeving ’wolf-onaantrekkelijk’

De boeren willen het roofdier tegenhouden met een hek rond de provincie, waar een wolf niet overheen kan springen. „Een haas moet nog wel kunnen passeren”, legt Bouma uit. En bij wegen komt uiteraard ook geen hek, maar die worden wel ’wolf-onaantrekkelijk’ gemaakt.

Maar waarom willen de boeren de wolf alleen uit hun eigen provincie houden? „In een gedeelte van Nederland heeft de wolf zich al gevestigd, dus daar ben je te laat”, zegt Bouma. „We willen iedereen graag in Friesland hebben, behalve de wolf.” Het Friese hek moet er snel komen: „Het moet in ieder geval gerealiseerd worden voordat er een wolf in Friesland is.”

Uitgerekend op de middag van de presentatie blijkt dat het daarvoor al wel eens te laat kan zijn. Want dan maakt It Fryske Gea, een vereniging voor natuurbescherming in Friesland, melding van een wolf in de provincie. Directeur Henk de Vries lijkt minder moeite met het dier te hebben, de wolf is volgens hem ’wolkom yn It Fryske Gea!’.

Een wildcamera van de natuurorganisatie heeft beelden van het dier gemaakt. Wolvendeskundigen van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging hebben vastgesteld dat het zeker om een wolf gaat, maakten zij donderdag bekend.

De vereniging maakt nog de kanttekening dat de wolf grote afstanden overbrugt en het dus niet duidelijk is of het roofdier nog in de provincie is. Voor de initiatiefnemers van het wolvenhek is het niettemin een doembeeld, de wolf in Friesland kan volgens hen een ’kaalslag’ onder Friese veehouders betekenen. Bouma: „Ik wil later niet tegen mijn kinderen zeggen dat ik niet alles heb gedaan om de wolf buiten Friesland te houden.”

Bekijk de korte beelden. Tekst loopt verder.

Er was wel eerder een wolf actief op de grens van Friesland en Drenthe. Dat was de wolf die zich vestigde in Drenthe, maar die later terugkeerde naar Duitsland.

Om welke wolf het in De Alde Feanen gaat, kan pas worden vastgesteld als er DNA-onderzoek is gedaan. Daarvoor wordt nu gezocht naar uitwerpselen van het dier. Als de wolf vee aanvalt, blijven er ook DNA-sporen van het dier achter die onderzocht kunnen worden.

„Dat er nu net een wolf opduikt in de provincie toont de urgentie nog maar eens aan”, zegt Bouma van Wolvenhek Fryslân. „Dit is naar alle waarschijnlijkheid een zwerfwolf. Maar er komen dus wolven naar Friesland en op een dag zit er zomaar ergens een paartje, dat een nest krijgt. We zien in Duitsland hoe snel het gaat. En daarom moeten wij sneller zijn.”