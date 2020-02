’We hebben kennelijk vruchtbare schapen’

„We hebben dit nooit eerder meegemaakt”, vertelt Baukje Pama verrast. „Vorig jaar kreeg dit schaap vier lammetjes. Dat is al uitzonderlijk. En toen ze dit jaar dikker bleek dan een normaal zwanger schaap, gingen we al uit van een flink aantal lammetjes.”

Het werden er vijf. Bijna elk jaar gebeurt dat wel ergens maar dit jaar was het Groningse Sebaldeburen aan de beurt. En Arjan, die al vele jaren schapen houdt, heeft het nog nooit gezien.

„Het was echt een verrassing”, zegt Baukje lachend. „We hebben blijkbaar echt vruchtbare schapen.” Vaak krijgen schapen twee lammetjes. Vijf van die kleine beestjes levert voor de moeder flinke problemen op. „Mama heeft natuurlijk maar twee tepels. Daarom moeten we deze diertjes met de fles grootbrengen. En later zetten we deze lammetjes ook apart, zodat de moeder een beetje tot rust kan komen. Ze gaat de komende tijd namelijk wel flink lijden.”

Rode of paarse bips

Overigens is eind februari een normale periode om de eerste lammetjes te krijgen. „Het is maar net wanneer je de ooien en de rammen weer bij elkaar zet”, vertelt Baukje.

„Wij beginnen daar 1 oktober mee en dan dragen de rammen een dekblok onder de buik. Als de ooien dan een rode of paarse bips hebben, kunnen we uitrekenen wanneer ze in het voorjaar even apart moeten worden gezet.”