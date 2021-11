CDA’er mengt zich in strijd om voorzitterschap van Europees Parlement

De 46-jarige De Lange is al jaren actief in het Europarlement en geldt als een zwaargewicht binnen de Europese christendemocraten. Al een tijdje wordt ze genoemd als mogelijke opvolger van Sassoli. Deze sociaaldemocraat, die vooral in het Italiaans met de EU communiceert, is voorzitter sinds juli 2019. Het is al veertig jaar geleden dat de voorzittershamer in handen was van een Nederlander.

De Lange heeft de afgelopen weken gebruikt om zich te beraden op een gooi naar het voorzitterschap. De CDA-prominent heeft pas dit weekend een besluit genomen, vlak voor de deadline van maandag. „We hebben een voorzitter nodig die niet alleen trots op het parlement is, maar waar het parlement ook trots op is”, schrijft De Lange in haar kandidaatstellingsbrief. „Iemand die het parlement aan het hoofd van de onderhandelingstafel zet en bruggen kan bouwen.”

Malta

Tot maandag kunnen concurrenten binnen de Europese christendemocraten zich melden. Een politica uit Malta heeft zich eveneens opgeworpen als kandidaat. Woensdagavond kiest de Europese Volkspartij, waar het CDA onderdeel van uitmaakt, wie ze naar voren schuiven. Vervolgens komt pas halverwege januari de echte verkiezing in het Europees Parlement.

Dat zou aanvankelijk geen spannende gebeurtenis worden. Bij de ‘kroning’ van Sassoli is destijds tussen de Europese christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen een deal gesloten: na 2,5 jaar zou de Italiaan worden opgevolgd door een geschikte christendemocraat. Maar nu lijkt deze afspraak opeens niet meer heilig voor Sassoli. De huidige voorzitter zou belangstelling hebben in nog een rondje. Mogelijk valt er straks dus wat te kiezen voor de ruim zevenhonderd Europarlementariërs.