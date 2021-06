Nederlander zwaargewond na ongeluk met deltavlieger in Duitsland

Buitenland

Gezin stort neer met vliegtuigje ’op weg naar familie in België’: 3 doden

Drie mensen zijn zaterdag omgekomen nadat een vliegtuigje neerstortte in Wambrechies, in de buurt van Lille in Noord-Frankrijk. Vermoedelijk is een motorstoring de oorzaak van het ongeval, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het vliegtuig was onderweg naar België.