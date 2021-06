LIVE | Brits onderzoek: Mix van vaccins geeft hogere bescherming

De eerste resultaten van een Britse studie naar de werking van coronavaccins suggereren dat een mix van verschillende soorten vaccins adequate bescherming tegen corona biedt. Proefpersonen produceerden hoge niveaus van antilichamen en immuuncellen nadat ze één dosis van het Pfizer-vaccin en één dosis van het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen.

De onderzoekers, voor het merendeel verbonden aan de Universiteit van Oxford, begonnen in februari met het onderzoek, Com-COV genaamd. Van de 830 vrijwilligers kregen sommigen twee doses toegediend van Pfizer of AstraZeneca, waarvan is aangetoond dat ze beide effectief zijn tegen Covid-19. Anderen kregen een dosis AstraZeneca, gevolgd door een van Pfizer, of omgekeerd.

De onderzoekers ontdekten dat de vrijwilligers die verschillende vaccins kregen toegediend meer koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn rapporteerden dan mensen die twee doses van hetzelfde vaccin kregen. Die bijwerkingen waren echter van korte duur.

Tevens bleek uit de studie dat het gebruik van verschillende vaccins leidde tot een hoger niveau van immuuncellen die klaar waren om het coronavirus aan te vallen dan het gebruik van twee doses van hetzelfde vaccin. Het is nog niet duidelijk waarom mengen dat voordeel zou hebben.

Vooralsnog raden de onderzoekers aan om twee doses van hetzelfde vaccin te krijgen. Grote klinische onderzoeken hebben immers aangetoond dat deze strategie de kans op het krijgen van corona verkleint. "De standaard zou moeten zijn: wat bewezen is te werken," zei een van de wetenschappers maandag op een persconferentie.

Maar er zijn gevallen waarin dat niet mogelijk is, zoals wanneer vaccinzendingen vertraagd zijn. In dergelijke situaties is het belangrijk om te weten dat dit onderzoek "geruststellend bewijs" levert dat mensen kunnen overstappen op een ander vaccin, stellen de onderzoekers.

De groep Britse wetenschappers is inmiddels een soortgelijk onderzoek begonnen, waarbij ditmaal vaccins van Moderna en Novavax aan de lijst met mogelijkheden zijn toegevoegd.

7. 00 - Aantal coronagevallen daalt, maar het gaat iets minder snel

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds snel. Het gaat wel iets minder hard dan in de voorgaande weken. In de afgelopen week is het aantal positieve tests waarschijnlijk met een kwart gedaald naar ruim 4000. In de weken ervoor zakte het aantal positieve tests steeds met meer dan 30 procent.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. Vorige week meldde het instituut dat het in de week ervoor 5714 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen. Dat was zo'n 36 procent minder dan in de week ervoor. Nog een week eerder daalde het aantal gevallen met 38 procent.

In de zes dagen na de laatste update zijn 3668 positieve tests geregistreerd. Dat zijn gemiddeld iets meer dan 600 gevallen per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op 4200 tot 4300. Dat zou 25 procent minder zijn dan de week ervoor.

Vorige week meldde het RIVM dat de Delta-variant (de nieuwe naam van de Indiase variant) aan een opmars bezig is. De mutatie zal in de loop van de zomer de Alfa-variant (Britse variant) van de troon stoten en het meest voorkomen in Nederland. In het najaar kan dat leiden tot een nieuwe golf besmettingen en ziekenhuisopnames.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Vorige week meldde het instituut dat 160 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 32 op de intensive care, en dat 17 mensen waren overleden. Dat was fors lager dan de week ervoor, en die daling zet waarschijnlijk door.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer is sinds april aanzienlijk gedaald, wat erop wijst dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Afgelopen vrijdag stond het getal op 0,79.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1,4 miljoen, vrijwel gelijk aan de week ervoor.

6.45 -10 miljoen Australiërs zitten in lockdown vanwege Delta-variant

Ongeveer 10 miljoen Australiërs zitten sinds dinsdag in lockdown, nu de extra besmettelijke Delta-variant het coronavirus versneld door het land dreigt te verspreiden. Na Sydney, Perth en Darwin werd Brisbane dinsdag het vierde stedelijke gebied waar een lockdown is afgekondigd.

Brisbane besloot tot de lockdown nadat twee coronabesmettingen waren vastgesteld, onder meer bij een ongevaccineerde receptionist in een ziekenhuis. Sidney, met ruim 5.3 miljoen inwoners de grootste stad in het land, zit inmiddels twee weken in lockdown. Maandag werden er achttien nieuwe besmettingen geregistreerd.

In de gebieden waar een lockdown geldt, wordt van mensen verwacht dat ze tot nader order thuis blijven. Uitzonderingen worden gemaakt voor essentieel werk, sporten, het kopen van levensmiddelen en medische redenen.

In reactie op de nieuwe uitbraken heeft het Australische kabinet aangekondigd om het tot dusver traag verlopende vaccinatieprogramma uit te breiden. Slechts 5 procent van de Australiërs is op dit moment ingeënt met twee doses van een vaccin.

Er zijn nog geen doden gevallen als gevolg van de nieuwe uitbraken, wel zijn twee mensen vanwege corona op de intensive care opgenomen. Sowieso is er dit jaar nog niemand in Australië aan corona overleden.

Sinds het begin van de pandemie heeft Australië slechts 30.000 besmettingen en 910 doden geregistreerd, op een bevolking van ruim 25 miljoen.

6.43 - Gezondheidsraad adviseert over coronaprik tieners

De Gezondheidsraad komt dinsdag in de loop van de dag met zijn advies over het wel of niet prikken tegen Covid-19 van gezonde tieners van 12 tot en met 17 jaar.

Minister Hugo de Jonge zei eerder voorstander te zijn en hoopt op een positief oordeel van de deskundigen. Als jongeren worden geprikt, wordt de kans op besmettingen in met name klassen kleiner. Zo zal de samenleving "zo goed mogelijk beschermd" zijn tegen het virus, zei De Jonge onlangs.

Kinderartsen waren aanvankelijk niet enthousiast, omdat de medische risico 's van besmetting voor gezonde jeugdigen zelf gering zijn. Uit de Volkskrant van maandag echter blijkt dat ze hun mening hebben gewijzigd: zij adviseren nu ook tieners van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen corona. De snelle opkomst van de besmettelijkere Delta-variant maakt dit noodzakelijk, aldus Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geoordeeld dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig is voor jongeren van 12 jaar en ouder.

6.30 - Zorguitgaven in 2020 met 475 euro per persoon omhoog door corona

Huishoudens, verzekeraars en de overheid hebben vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus in 2020 fors meer geld uitgegeven aan zorg. Zij gaven hier gemiddeld per persoon 6660 euro aan uit, 475 euro meer dan in 2019. Niet alleen de zorg aan coronapatiënten leidde tot extra kosten, maar ook bijvoorbeeld de inkoop van mondkapjes en de bonus voor zorgmedewerkers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De extra zorguitgaven werden met name door de overheid gedaan. Die gaf hier vorig jaar per persoon 340 euro meer aan uit. Via de zorgverzekering en Wet langdurige zorg werd 190 euro meer uitgegeven per Nederlander. De rekeningen die mensen zelf moesten betalen voor zorg gingen juist 40 euro omlaag. Dat komt mede omdat zij minder langsgingen bij specialisten als de fysiotherapeut en de tandarts.

De zorgkosten gingen niet alleen omhoog door de behandeling van Covid-patiënten en uitgaven aan beschermingsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld door extra opvang voor dak- en thuislozen. Daarnaast werden zorgaanbieders gecompenseerd voor weggevallen omzet, omdat veel reguliere zorg was uitgesteld of vervallen. Naar deze steunregelingen ging naar schatting 4,1 miljard euro. Ook de bonus die zorgmedewerkers kregen voor hun inzet tijdens de eerste golf en de vele coronatests leidden tot hoge kosten.

In totaal werd vorig jaar 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is 8,9 miljard euro meer dan in 2019. De uitgaven van aanbieders van verpleging, verzorging en medisch specialistische zorg stegen het meest.