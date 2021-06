LIVE | Veel positief geteste mensen zijn in Spanje en Portugal geweest

Opnieuw hebben honderden mensen het coronavirus mee teruggenomen van hun zomervakantie. Zeker 400 mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, waren in de twee weken ervoor in het buitenland. De kans is groot dat ze het virus daar hebben opgelopen.

Zeker 139 positief geteste mensen zijn onlangs in Spanje geweest, blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 34,8 procent van de positief geteste reizigers. Verder heeft 17,8 procent recent een bezoek gebracht aan Portugal. In de cijfers van vorige week was ruim 40 procent in Portugal geweest en bijna 23 procent in Spanje. Nog een week eerder kwam 37 procent net uit Spanje en 26 procent uit Portugal.

De cijfers melden niet hoe ze het virus daar hebben opgelopen. Het is dus niet duidelijk of ze daar in contact zijn geweest met toeristen uit Groot-Brittannië, waar veel mensen besmet zijn geraakt met de Delta-variant (voorheen de Indiase variant). Het is ook niet bekend welke coronavariant deze toeristen hebben opgelopen.

Uit de cijfers blijkt dat de meeste mensen nog altijd thuis besmet raken. Ongeveer de helft van de gevallen van de afgelopen week is daarop terug te voeren. In de afgelopen maanden zijn drie op de vijf mensen aangestoken door een huisgenoot.

Ook op scholen en kinderdagverblijven gaat het virus de laatste tijd weer wat vaker rond. Ruim 14 procent van de positieve tests van de afgelopen week is daarop terug te voeren. De week ervoor was het net geen 14 procent. Dat is relatief veel, want in de afgelopen maanden waren scholen en de kinderopvang de bron van 7 procent van de besmettingen.

Uit de cijfers blijkt ook dat de regels zijn versoepeld en dat mensen hun sociale leven hervatten. Zo'n 6 procent van de nieuwe gevallen komt door een feest, zoals een bruiloft of een verjaardag. Over de afgelopen maanden is dit 1,1 procent. Ook de horeca blijkt relatief vaak de plek te zijn waar mensen het virus hebben opgelopen.

15.34 - Opnieuw minder dan 600 nieuwe coronagevallen in een etmaal

Het aantal positieve coronatests is dinsdag voor de vierde achtereenvolgende dag onder de zeshonderd uitgekomen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwamen er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 552 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er 148 minder vergeleken met vorige week dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 4208 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 601 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vier. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Maandag werden geen overlijdens geregistreerd en zondag slechts één.

In Amsterdam werden de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal, in totaal 45. In Rotterdam kregen 28 mensen een positieve testuitslag, in Den Haag waren het er 22. Daarna volgen Utrecht (19) en Groningen (13).

Sinds het begin van de uitbraak zijn er bijna 1,7 miljoen Nederlanders positief getest. Van ruim 17.700 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.

14.32 - Wereldwijd meer dan 3 miljard coronavaccins toegediend

Wereldwijd zijn tot dusver meer dan 3 miljard coronavaccins toegediend, meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling. De tempo waarin mensen worden geprikt versnelt. De laatste miljard prikken zijn binnen een maand tijd gezet.

Landen proberen zo veel mogelijk mensen snel te vaccineren nu er zorgen zijn vanwege de Delta-variant van het coronavirus. Deze is besmettelijker dan andere mutaties en heeft gezorgd voor een stijging van het aantal besmettingen in meerdere landen, waardoor eerder opgeheven coronamaatregelen weer worden ingevoerd.

In rijke landen zijn 79 doses toegediend per 100 inwoners, meldt AFP. Dat betekent echter niet dat 79 procent van de bevolking van die landen is ingeënt. De meeste coronavaccins bestaan voor betere bescherming uit twee doses. In minder welvarende landen heeft 1 op de 100 inwoners een prik gehad. Om ervoor te zorgen dat ook daar mensen beschermd worden, delen steeds meer landen vaccins.

13.58 - Ierland stelt heropening horeca deels uit om Delta-variant

Ierland stelt de heropening van de horeca deels uit vanwege de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in het land. Alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van Covid-19 mogen straks in restaurants en bars komen eten.

Het is nog onduidelijk wat de nieuwe datum wordt voor het binnen dineren. De versoepeling gaat pas in wanneer de regering een nieuw systeem heeft opgezet waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Binnen eten bij horeca had eigenlijk op 5 juli weer mogelijk moeten worden. Bij hotels mocht dit al vanaf 2 juni, maar dan alleen voor gasten die daar blijven slapen. Andere versoepelingen gaan volgens lokale media op 5 juli wel door, zoals dat het aantal gasten op huwelijken toeneemt naar vijftig en er 200 tot 500 supporters naar sportwedstrijden mogen.

13.00 - ’Spoetnik-V werkt minder goed tegen Delta-variant’

Het Russische Spoetnik-V-vaccin blijkt minder goed te werken tegen de besmettelijke Delta-variant, hebben de ontwikkelaars van het coronavaccin dinsdag aan persbureau TASS laten weten.

Russische autoriteiten maakten eerder op de dag bekend dat een recordaantal van 652 mensen binnen 24 uur zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Niet eerder tijdens de pandemie stierven zoveel mensen in Rusland binnen één etmaal door toedoen van het virus. De vaccinatiegraad blijkt daarnaast achter te blijven bij doelstellingen van de overheid, die vóór de herfst 60 procent van de bevolking tegen het virus had willen vaccineren.

12.40 - Digitale quarantaineverklaring niet op tijd klaar

Het is niet gelukt om vanaf 1 juli een digitale quarantaineverklaring mogelijk te maken, schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Reizigers zouden vanaf die datum de verklaring op hun telefoon kunnen opslaan, maar die optie blijkt volgens De Jonge nu „niet voldoende werkbaar.” Ze kunnen nog wel gebruik maken van een uitgeprinte papieren verklaring.

Gebruikers kunnen de digitale verklaring niet altijd goed terugvinden in hun telefoon, blijkt uit klantonderzoek. Ook zouden privacy-instellingen de opslag kunnen belemmeren. Bovendien verwachtten gebruikers een bevestigingsmail te krijgen, maar die optie is nu nog niet mogelijk. Aan deze problemen wordt nu gewerkt, aldus De Jonge. Hij verwacht dat de digitale verklaring in „de tweede helft van juli” beschikbaar is.

Hugo de Jonge Ⓒ ANP

Het gaat vaker fout met de ontwikkeling van digitale hulpmiddelen tijdens de coronacrisis. Onlangs waren er nog problemen met de CoronaCheck-app, waarin gebruikers een toegangsbewijs kunnen maken. Dat bleek niet mogelijk voor mensen die eerder corona hebben gehad en nog maar een prik hebben gehad. Vorig jaar liep de uitrol van de CoronaMelder-app ook vertraging op, maar dat kwam omdat de wet nog niet was goedgekeurd toen de app al klaar was.

Reizigers vanuit gebieden met een zeer hoog risico moeten tien dagen in quarantaine. Ook moeten ze een negatieve coronatest en een uitgeprinte quarantaineverklaring overleggen. Daarin staat onder meer het adres waar degene in quarantaine gaat en een telefoonnummer zodat een „toezichthouder” kan controleren of de quarantaine wordt nageleefd. Als iemand na vijf dagen weer een negatieve coronatest heeft, is de quarantaine voorbij. Wie de plicht niet naleeft krijgt een boete van 339 euro.

11.35 - Recordaantal doden door coronavirus in Rusland

De Russische overheid heeft dinsdag gemeld dat er in de afgelopen 24 uur een recordaantal van 652 mensen is overleden aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste dodental in een etmaal sinds het uitbreken van de pandemie, aldus de autoriteiten. Een dag eerder stond het dodental al op 611.

De stijging wordt toegeschreven aan de opkomst van het aantal besmettingen met de Delta-variant van het virus. De vorige piek in het aantal sterfgevallen was eind december, toen Rusland worstelde met een dodelijke tweede golf.

In Sint-Petersburg, waar vrijdag de kwartfinale van het EK voetbal tussen Spanje en Zwitserland wordt beslecht, werden 119 doden geregistreerd. In Moskou stierven in een etmaal 121 mensen door toedoen van het virus.

Rusland heeft in één dag 20.616 nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens overheidsstatistieken zijn in het land 134.545 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19 en daarmee is Rusland het zwaarst getroffen Europese land. Maar het statistiekbureau Rosstat, dat een bredere definitie heeft van sterfgevallen die verband houden met Covid-19, registreerde eind april zo’n 270.000 sterfgevallen.

In een poging de pandemie in te dammen heeft Moskou de maatregel voor thuiswerken voor ten minste 30 procent van de niet-gevaccineerde werknemers opnieuw ingevoerd. Ook geldt er een verplichte vaccinatie van servicemedewerkers en moeten mensen een gezondheidspas laten zien om naar restaurants te gaan. Desondanks zijn er verder weinig maatregelen genomen om de economie niet te schaden.

De vaccinatiecampagne loopt sinds december achter. Ongeveer 22,2 miljoen van de 146 miljoen inwoners hebben ten minste één dosis gekregen, volgens cijfers van de Gogov-site, die gegevens van regio’s en media verzamelt bij gebrek aan gedetailleerde officiële nationale statistieken.

10.50 - Polen overweegt vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers

Medewerkers in de zorgsector in Polen en andere mensen met een hoog risico op besmetting met het coronavirus krijgen mogelijk te maken met een vaccinatieplicht. De Poolse minister van Volksgezondheid, Adam Niedzielski, zegt dat te overwegen om de weerstand tegen een vaccinatie te doorbreken.

Van de 38 miljoen inwoners zijn er inmiddels 12,7 miljoen volledig gevaccineerd, maar de Poolse bewindsman zei tegen een lokaal radiostation „helaas de indruk te hebben dat we een bepaald plafond hebben bereikt.” Het is volgens hem „moeilijk om degenen die niet overtuigd zijn te overtuigen, omdat alle argumenten en andere soorten acties al zijn ondernomen.”

De minister sprak over scenario’s als de vaccinatieplicht „voor degenen die het meest worden blootgesteld aan de ernstige gevolgen van Covid-19.” Hij sprak daarmee over ouderen, „maar in de eerste plaats over artsen.”

Niedzielski vreest voor een vierde golf van de pandemie in de tweede helft van augustus, verwijzend naar de toename van het dagelijkse aantal besmettingsgevallen in Groot-Brittannië door de Delta-variant. „We hebben zo’n reeks in Europa, wat betekent dat wat er in Groot-Brittannië gebeurt hier ongeveer twee maanden later gebeurt. In ons geval is er een mogelijkheid dat er in de tweede helft van augustus een vierde golf verschijnt”, zei de gezondheidsminister.

7.30 - ’Mix van vaccins geeft hogere bescherming’

Ⓒ ANP/HH

De eerste resultaten van een Britse studie naar de werking van coronavaccins suggereren dat een mix van verschillende soorten vaccins adequate bescherming tegen corona biedt. Proefpersonen produceerden hoge niveaus van antilichamen en immuuncellen nadat ze één dosis van het Pfizer-vaccin en één dosis van het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen.

De onderzoekers, voor het merendeel verbonden aan de Universiteit van Oxford, begonnen in februari met het onderzoek, Com-COV genaamd. Van de 830 vrijwilligers kregen sommigen twee doses toegediend van Pfizer of AstraZeneca, waarvan is aangetoond dat ze beide effectief zijn tegen Covid-19. Anderen kregen een dosis AstraZeneca, gevolgd door een van Pfizer, of omgekeerd.

De onderzoekers ontdekten dat de vrijwilligers die verschillende vaccins kregen toegediend meer koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn rapporteerden dan mensen die twee doses van hetzelfde vaccin kregen. Die bijwerkingen waren echter van korte duur.

Tevens bleek uit de studie dat het gebruik van verschillende vaccins leidde tot een hoger niveau van immuuncellen die klaar waren om het coronavirus aan te vallen dan het gebruik van twee doses van hetzelfde vaccin. Het is nog niet duidelijk waarom mengen dat voordeel zou hebben.

Vooralsnog raden de onderzoekers aan om twee doses van hetzelfde vaccin te krijgen. Grote klinische onderzoeken hebben immers aangetoond dat deze strategie de kans op het krijgen van corona verkleint. „De standaard zou moeten zijn: wat bewezen is te werken”, zei een van de wetenschappers maandag op een persconferentie.

Maar er zijn gevallen waarin dat niet mogelijk is, zoals wanneer vaccinzendingen vertraagd zijn. In dergelijke situaties is het belangrijk om te weten dat dit onderzoek „geruststellend bewijs” levert dat mensen kunnen overstappen op een ander vaccin, stellen de onderzoekers.

De groep Britse wetenschappers is inmiddels een soortgelijk onderzoek begonnen, waarbij ditmaal vaccins van Moderna en Novavax aan de lijst met mogelijkheden zijn toegevoegd.

7. 00 - Aantal coronagevallen daalt, maar het gaat iets minder snel

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds snel. Het gaat wel iets minder hard dan in de voorgaande weken. In de afgelopen week is het aantal positieve tests waarschijnlijk met een kwart gedaald naar ruim 4000. In de weken ervoor zakte het aantal positieve tests steeds met meer dan 30 procent.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. Vorige week meldde het instituut dat het in de week ervoor 5714 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen. Dat was zo’n 36 procent minder dan in de week ervoor. Nog een week eerder daalde het aantal gevallen met 38 procent.

In de zes dagen na de laatste update zijn 3668 positieve tests geregistreerd. Dat zijn gemiddeld iets meer dan 600 gevallen per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op 4200 tot 4300. Dat zou 25 procent minder zijn dan de week ervoor.

Vorige week meldde het RIVM dat de Delta-variant (de nieuwe naam van de Indiase variant) aan een opmars bezig is. De mutatie zal in de loop van de zomer de Alfa-variant (Britse variant) van de troon stoten en het meest voorkomen in Nederland. In het najaar kan dat leiden tot een nieuwe golf besmettingen en ziekenhuisopnames.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Vorige week meldde het instituut dat 160 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 32 op de intensive care, en dat 17 mensen waren overleden. Dat was fors lager dan de week ervoor, en die daling zet waarschijnlijk door.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Dat cijfer is sinds april aanzienlijk gedaald, wat erop wijst dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Afgelopen vrijdag stond het getal op 0,79.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. Het zijn er waarschijnlijk ongeveer 1,4 miljoen, vrijwel gelijk aan de week ervoor.

6.45 -10 miljoen Australiërs zitten in lockdown vanwege Delta-variant

Ongeveer 10 miljoen Australiërs zitten sinds dinsdag in lockdown, nu de extra besmettelijke Delta-variant het coronavirus versneld door het land dreigt te verspreiden. Na Sydney, Perth en Darwin werd Brisbane dinsdag het vierde stedelijke gebied waar een lockdown is afgekondigd.

Brisbane besloot tot de lockdown nadat twee coronabesmettingen waren vastgesteld, onder meer bij een ongevaccineerde receptionist in een ziekenhuis. Sydney, met ruim 5,3 miljoen inwoners de grootste stad in het land, zit inmiddels twee weken in lockdown. Maandag werden er achttien nieuwe besmettingen geregistreerd.

In de gebieden waar een lockdown geldt, wordt van mensen verwacht dat ze tot nader order thuis blijven. Uitzonderingen worden gemaakt voor essentieel werk, sporten, het kopen van levensmiddelen en medische redenen.

In reactie op de nieuwe uitbraken heeft het Australische kabinet aangekondigd om het tot dusver traag verlopende vaccinatieprogramma uit te breiden. Slechts 5 procent van de Australiërs is op dit moment ingeënt met twee doses van een vaccin.

Er zijn nog geen doden gevallen als gevolg van de nieuwe uitbraken, wel zijn twee mensen vanwege corona op de intensive care opgenomen. Sowieso is er dit jaar nog niemand in Australië aan corona overleden.

Sinds het begin van de pandemie heeft Australië slechts 30.000 besmettingen en 910 doden geregistreerd, op een bevolking van ruim 25 miljoen.

6.43 - Gezondheidsraad adviseert over coronaprik tieners

De Gezondheidsraad komt dinsdag in de loop van de dag met zijn advies over het wel of niet prikken tegen Covid-19 van gezonde tieners van 12 tot en met 17 jaar.

Minister Hugo de Jonge zei eerder voorstander te zijn en hoopt op een positief oordeel van de deskundigen. Als jongeren worden geprikt, wordt de kans op besmettingen in met name klassen kleiner. Zo zal de samenleving „zo goed mogelijk beschermd” zijn tegen het virus, zei De Jonge onlangs.

Kinderartsen waren aanvankelijk niet enthousiast, omdat de medische risico ’s van besmetting voor gezonde jeugdigen zelf gering zijn. Uit de Volkskrant van maandag echter blijkt dat ze hun mening hebben gewijzigd: zij adviseren nu ook tieners van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen corona. De snelle opkomst van de besmettelijkere Delta-variant maakt dit noodzakelijk, aldus Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geoordeeld dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig is voor jongeren van 12 jaar en ouder.

6.30 - Zorguitgaven in 2020 met 475 euro per persoon omhoog door corona

Huishoudens, verzekeraars en de overheid hebben vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus in 2020 fors meer geld uitgegeven aan zorg. Zij gaven hier gemiddeld per persoon 6660 euro aan uit, 475 euro meer dan in 2019. Niet alleen de zorg aan coronapatiënten leidde tot extra kosten, maar ook bijvoorbeeld de inkoop van mondkapjes en de bonus voor zorgmedewerkers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De extra zorguitgaven werden met name door de overheid gedaan. Die gaf hier vorig jaar per persoon 340 euro meer aan uit. Via de zorgverzekering en Wet langdurige zorg werd 190 euro meer uitgegeven per Nederlander. De rekeningen die mensen zelf moesten betalen voor zorg gingen juist 40 euro omlaag. Dat komt mede omdat zij minder langsgingen bij specialisten als de fysiotherapeut en de tandarts.

De zorgkosten gingen niet alleen omhoog door de behandeling van Covid-patiënten en uitgaven aan beschermingsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld door extra opvang voor dak- en thuislozen. Daarnaast werden zorgaanbieders gecompenseerd voor weggevallen omzet, omdat veel reguliere zorg was uitgesteld of vervallen. Naar deze steunregelingen ging naar schatting 4,1 miljard euro. Ook de bonus die zorgmedewerkers kregen voor hun inzet tijdens de eerste golf en de vele coronatests leidden tot hoge kosten.

In totaal werd vorig jaar 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is 8,9 miljard euro meer dan in 2019. De uitgaven van aanbieders van verpleging, verzorging en medisch specialistische zorg stegen het meest.