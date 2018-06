Alders krijgt zelf kritiek

Alders wil geen uitvoering geven aan het besluit van minister Wiebes (Economische Zaken) om de versterking van zo’n 1600 woningen in Groningen te pauzeren totdat duidelijk is wat de gevolgen zijn van het besluit om de gaskraan dicht te draaien.

De vertrekkend NCG vindt het niet uit te leggen aan de Groningers. „Het vertrouwensbeginsel is in het geding”, vindt Alders. „Ik zet mijn integriteit niet op het spel.”

Hoorzitting

De oppositiepartijen wilden graag een dag voor het debat met Wiebes een hoorzitting met Alders over zijn besluit om te vertrekken. De coalitiepartijen hebben de hoorzitting aangegrepen om kritische vragen te stellen over zijn eigen daden.

„Het kabinet neemt een historisch besluit om de gaswinning te stoppen en juist nu zegt de Nationaal Coördinator Groningen: ik stop er mee. Terwijl we volgens mij precies doen wat nodig is”, zei CU-Kamerlid Dik-Faber vol onbegrip.

Ook D66-Kamerlid Jetten zei eveneens verrast te zijn door het moment: „De versterking van woningen is helemaal niet van tafel. De minister heeft even besloten om te wachten.” Alders reageerde kortaf: „Ik hoop dat u zeer gelijk heeft.”

Mulder zeer ontevreden

CDA-Kamerlid Mulder was na afloop van de hoorzitting zeer ontevreden over de antwoorden van de bekende multi-bestuurder van PvdA-huize. De politica probeerde bij Alders duidelijkheid te krijgen over de verhouding van duizenden inspecties van huizen ten opzichte van de slechts tientallen daadwerkelijke versterkingen van woningen. Ze vreest voor een ‘papieren werkelijkheid’ voor inwoners.

„Ik maak me echt zorgen over het tempo waarin er wordt gewerkt”, zei de christendemocraat. „Er worden heel veel woningen geïnspecteerd, maar ik krijg geen goed antwoord op de vraag waarom er niet meer huizen al zijn aangepakt.”

VVD-Kamerlid Yesilguz kreeg ook geen duidelijkheid: „Als het zo gaat kan het nog wel 250 jaar duren voor alle woningen zijn versterkt.”

Vraag om begrip

Alders reageerde als door een wesp gestoken: „Er zijn dit jaar al dertig woningen versterkt. Ik vraag er begrip voor dat het gelukt is na drie jaar om dit voor elkaar te krijgen. Ik denk niet dat het sneller had gekund. Er was in 2015 nog helemaal niets gedaan.”

