Krakers kunnen niet uit worden gezet Nederlandse huiseigenaren vogelvrij in Spanje

Door Hilde Postma Kopieer naar clipboard

Brigitte van Eijden kan nu weer lachen, maar ze kon haar niet betalende ’huurders’ twee jaar lang niet uit haar woning zetten. Ⓒ foto Telegraaf

Barcelona - Sinds ’corona’ is het in Spanje verboden om krakers of kwetsbare huurders uit te zetten – ook al betalen ze hun huur niet. Sterker nog: eigenaren van gekraakte panden zijn verplicht gas, licht en stroom door te betalen – ook al betalen hun ’huurders’ zelf geen cent. Als ze dat níet doen, zijn ze strafbaar. Ook Brigitte van Eijden - ondernemer op Mallorca - was haar appartement hierdoor ruim twee jaar kwijt.