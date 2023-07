Forse piek in hooikoortsklachten weer achter de rug

Ook uit pollenmetingen blijkt dat in de lucht nu een stuk minder stuifmeel van grassen zit dan een paar weken geleden. De meting van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond laat ongeveer een halvering zien ten opzichte van de piek op 9 juni. Dan nog zijn de concentraties relatief hoog.

De hoeveelheid pollen in de lucht is sterk afhankelijk van het weer. Als het droog en zonnig is, met wat wind erbij, hebben mensen die er gevoelig voor zijn vaak het meeste last van klachten. Ze moeten veel niezen en sommigen hebben ook last van jeukende ogen, vermoeidheid en concentratieproblemen.

Hooikoorts is eigenlijk een wat misleidende term, omdat het niet specifiek door hooi wordt veroorzaakt en ook geen vorm van koorts is. De correcte medische term is allergische rinitis.