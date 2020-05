Geen stierengevechten Spanje, beesten naar slachthuis

Festivals in San Isidro, Sevilla en Pamplona die deze zomer gepland stonden, zijn al afgelast. De stieren hoeven niet meer in de ring te stappen, maar gaan wel rechtstreeks naar het slachthuis, meldt Reuters.

Het is onduidelijk of er vanwege de lockdown in Spanje nog stierengevechten plaatsvinden voor oktober. „Het worst-case scenario zou voor ons zijn dat de stierengevechten het hele jaar niet meer doorgaan. Dat zou dramatisch zijn ”, zegt stierenfokker Victorino Martin tegen het persbureau. Volgens hem staan er duizenden banen op het spel, omdat er door de pandemie geen inkomsten meer binnenkomen van het publiek. De matadoren schatten de schade voor de sector op zo’n tachtig miljoen euro.

Aanzet voor meer

Dierenactivisten verwelkomen de tijdelijke stop en hopen dat die definitief wordt. „Het is goed nieuws, een van de weinige positieve berichten uit deze pandemie”, aldus Aida Gascon van dierenrechtenorganisatie AnimaNaturalis. „Niet alleen vanwege alle stieren die nu niet doodgemarteld zullen worden - al weten we dat ze toch zullen sterven omdat ze naar het slachthuis worden gestuurd. Niemand zal meer profiteren van deze martelshow.”

In sommige Spaanse steden en regio’s zijn de dubieuze spelen al verboden.