ChristenUnie wil na verkiezingen opnieuw regeren

Hoewel de kiezer pas in maart naar de stembus mag, denkt Segers dat zijn partij een comfortabele positie heeft. Hij hoopt bij de komende verkiezingen zeven zetels te halen (nu vijf). „Links heeft ons nodig. Rechts zoekt onze hulp”, zegt de partijleider. „Onze invloed is groter dan het aantal zetels dat we hebben. Vroeg of laat zullen we ook in Den Haag weer nodig zijn, hetzij in de coalitie, hetzij voor een rol in de oppositie, hetzij voor een meerderheid in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer.”

Vaccinatie

De voorman van CU spreekt lovende woorden over premier Rutte, maar over zijn VVD is hij kritisch. „Het is goed om te beseffen dat Rutte niet alleen premier is die zijn werk fantastisch doet, maar als je op Mark Rutte stemt krijgt er een stuk of 35 liberalen bij”, zegt Segers.

De leider van de kleinste regeringspartij zegt goed te kunnen samenwerken met ze. „Maar dat zijn ook 35 liberalen die aarzelen voor de zorg van de schepping. Die als het gaat over een mogelijke vaccinatiedrang of zelfs dwang soms helemaal niet zo liberaal zijn.”

Bijzonder onderwijs

Segers zegt zich te willen verzetten tegen het schrappen van de bedenktijd bij abortus en tegen het mogelijk maken van een euthanasiewens zonder medische reden. De partij neemt verder positie in over de discussie rond het bijzonder onderwijs. Segers: „Wij zeggen nee tegen de roep om staatsonderwijs en we zeggen ja tegen de vrijheid onderwijs.”

De dochter van Gert-Jan Segers, zangeres Eline Segers, heeft na de toespraak het lied ’Yahweh’ van U2 gezongen.