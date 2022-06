Politie zoekt opnieuw in Rijkerswoerdse Plassen naar Arnhemmer

De woordvoerster kon vrijdagmiddag nog geen informatie geven over het resultaat van de zoektocht. In de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem was al eerder tevergeefs gezocht naar de man.

De politie verspreidde eerder al de foto en naam van de man, met de waarschuwing dat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving kan zijn.

De vrouw werd vorige week donderdagavond gevonden in de Cuijkstraat in de Arnhemse wijk De Laar. De politie kan verder niks kwijt over haar doodsoorzaak of over de relatie tussen de man die ze zoeken en het slachtoffer.