Voorwaardelijke straf voor inrijden op terras

De dollemansrit eindigde met een klapband op de stoep. Ⓒ DE TELEGRAAF

UTRECHT - Een 27-jarige man die in oktober in Utrecht inreed op een terras hoeft van het Openbaar Ministerie (OM) niet meer de cel in. De aanklaagster eiste voor de rechtbank in Utrecht een lange voorwaardelijke straf met een groot aantal voorwaarden dat moet voorkomen dat de verdachte in herhaling valt. De man, een getraumatiseerde vluchteling uit Iran, kan daardoor zijn behandeling voortzetten. Bij het incident vielen geen gewonden, omdat iedereen op de stoep tijdig kon wegspringen.