Ramen trillen helemaal nadat vier F-35’s overvliegen: ’Schrok me rot’

Op Twitter laten meerdere mensen weten hoe erg ze zijn geschrokken van het geluid. „Ik woon in de Bijlmer en die straaljager liet me even denken dat er weer een ramp zou gebeuren”, schrijft de een. „Ik ging zowat onder m’n bureau zitten van schrik”, schrijft een ander. En een derde laat weten dat ’de vogels helemaal van slag zijn en een auto-alarm ook’. Ook beschrijven twitteraars dat de ramen zelfs trilden.

Missing-man-formation

De Koninklijke Luchtmacht laat op Twitter weten dat de F-35’s een missing-man-formation uitvoerden ter nagedachtenis van overleden collega’s. De jaarlijkse herdenkingsdienst werd gehouden boven voormalig vliegbasis Soesterberg en daarna vlogen de straaljagers door naar Schiphol.