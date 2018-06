Vliegtuigbom en granaten in woon- en slaapkamer man Eindhoven

Ⓒ Dave Hendriks / MaRicMedia

Eindhoven - Een man uit Eindhoven die explosieven illegaal aanbood op Marktplaats, heeft woensdagochtend bezoek gekregen van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD). De tientallen explosieven die in zijn woning werden aangetroffen, is hij kwijt. Zelf is hij aangehouden.