Man (51) doodt vrouw (46), dochter (17) en zichzelf; jongste (14) overleeft familiedrama

Een 14-jarige dochter overleefde het drama. Zij had zichzelf opgesloten in een kamer, zo melden Duitse media. Naar de toedracht van het geweld wordt nog onderzoek gedaan. Waarschijnlijk gaat het om echtscheidingsperikelen.

De politie kreeg donderdagochtend een melding over het familiedrama. De dader zou aan een kennis hebben verteld wat hij van plan was te doen. Hij en zijn vrouw lagen in scheiding en hadden veel ruzie.

In het huis trof de politie de ontzielde lichamen aan van de 17-jarige dochter en de moeder. De 14-jarige werd ongedeerd in een afgesloten kamer aangetroffen. Volgens haar had de vader gedreigd ook haar te vermoorden, maar zag hij van dat plan af.