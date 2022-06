TUI annuleert geen vluchten, lot deel pakketreizen onzeker

,,We kunnen een groot deel van de onzekerheid wegnemen. We gaan geen TUI fly-vluchten annuleren. Iedereen die al heeft geboekt kan op vakantie. Veruit het merendeel van de vliegvakanties zal nog steeds vanuit Amsterdam vertrekken. Voor dat deel van de reizigers dat niet meer vanaf Schiphol mag vertrekken, gaan wij vluchten inzetten vanaf regionale luchthavens’’, laat TUI weten.

De touroperator met eigen vliegtuigen zit nog flink te puzzelen, maar kan alle vliegvakanties met TUI fly sowieso uitvoeren. O ok zullen alle vakanties richting Aruba, Bonaire en Curaçao en andere oorden in het Caraïbisch gebied sowieso vertrekken van Schiphol.

Pakketreizen

De vraag blijft echter of pakketreizen waar een vlucht van KLM, Transavia of een andere airline in zit, door kunnen gaan, erkent TUI. ,, Wij hebben nog geen volledige en gedetailleerde informatie ontvangen en kunnen op dit moment nog niet de impact inschatten van de aanpassingen die zij zullen doorvoeren.”

Bij Corendon speelt hetzelfde probleem. Transavia maakte woensdag bekend 240 vluchten te moeten schrappen, maar laat het aan de pakketreisaanbieders om hun klanten te informeren. KLM maakt vermoedelijk donderdag bekend wat de gevolgen zijn van de beperkingen op Schiphol. United moet zeker honderden stoelen schrappen.

Sunweb kon woensdag al melden dat er geen geboekte vakanties zullen vervallen. Wel worden mensen omgeboekt naar andere airlines of luchthavens. Touroperators worden bovendien platgebeld door klanten die willen weten waar ze aan toe zijn. TUI roept klanten met klem op om geen contact op te nemen en even te wachten tot het bedrijf zich zelf meldt met informatie. Dat gaat vanaf begin volgende week gebeuren.