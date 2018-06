’Geef dieren Oostvaardersplassen de prikpil’

Dat bepleit de Werkgroep Diervriendelijk Populatiebeheer woensdagmiddag tijdens een inspraakronde van de provincie Flevoland over het toekomstig natuurbeheer in de Oostvaardersplassen. Het plan is om het aantal grazers in het vogelbeschermingsgebied dit jaar terug te brengen tot maximaal 1100. Bijna 1200 herten en paarden moeten daarvoor afgeschoten worden of verhuizen. Het doden van gezonde dieren is woensdag het heetste hangijzer.

Consumptie

Als er toch herten afgemaakt worden, willen sommige actiegroepen tegen de OVP dat het vlees voor menselijke of dierlijke consumptie wordt gebruikt. Dat heeft het Flevolandse provinciebestuur al laten uitzoeken. Het blijkt verboden te zijn, omdat de grazers wilde, niet-geregistreerde dieren zijn die niet in de voedselketen terecht mogen komen. Natuurgebieden De Hoge Veluwe en de Millingerwaard verkopen wel 'wildernisvlees'.

De Dierenbescherming en de Zoogdiervereniging bepleiten meer ruimte voor de grazers door het Horsterwold bij de Oostvaardersplassen te trekken. De Partij voor de Dieren wil alsnog een verbinding met de Veluwe in Gelderland, maar daar wil die provincie niet aan meewerken.

Verhuizing van de dieren

Veel vragen zijn er over verhuizing van de dieren naar het buitenland. Actrice Belinda Meuldijk heeft een plan om 180 paarden naar Spanje te brengen. Voor bijna duizend edelherten zou in Oost-Europa plek zijn.

Na de inspraakronde gaat de Statencommissie Duurzaamheid woensdagavond vergaderen over de plannen. Een definitief besluit over de toekomst van de OVP wordt in juli genomen.