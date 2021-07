Diepe rouw om slachtoffers ongeluk Middelie

Vriendinnen en dierbaren van de 34-jarige zorgmedewerkster uit Volendam, die volgens haar vriendinnen in verwachting was, zoeken zondagmiddag troost bij elkaar. „Onze vriendin was iemand die heel erg geliefd was. Ze straalde. Helemaal nu ze in blijde verwachting was”, vertelt een vriendin wier naam bij de redactie bekend is.

’Passagiers waren cliënten’

De omgekomen vrouw groeide op in een dorp in West-Friesland en woont sinds enige tijd met haar vriend samen. „De schok is heel groot. Wie haar kende kan niet geloven dat ze er niet meer is”, aldus de goede vriendin van het slachtoffer. Het slachtoffer werkte op een zorgboerderij vlak bij de plaats van het ongeluk. Volgens vriendinnen van de 34-jarige Volendamse waren de passagiers twee aan haar zorg toevertrouwde cliënten. De politie wil daar uit privacyoverwegingen niet op ingaan.

Ook in Hoorn is met grote ontzetting gereageerd op het overlijden van de 40-jarige man, een graag geziene eigenaar van twee restaurants in Hoorn en Egmond die hij met zijn gewond geraakte echtgenote runde. Het restaurant Hoorn werd gisteravond meteen na het bekend worden van het overlijden van de eigenaar gesloten. Honderden mensen hebben inmiddels via sociale media al hun medeleven betuigd voor beide slachtoffers.

Gezin in andere auto

De omgekomen man en vrouw waren de bestuurders van de auto’s, meldt de politie zondag. In de auto van de omgekomen man zaten ook zijn vrouw en hun beide jonge kinderen. De oorzaak waardoor twee auto’s, met in totaal zeven inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst is nog onduidelijk. De wagens belandden door het ongeval naast de weg en de bestuurders raakten bekneld in hun voertuig en overleden ter plaatse.

Na het ongeluk verleenden omwonenden eerste hulp. De echtgenote van de overleden man uit Hoorn en hun twee kinderen zijn aan hun verwondingen geholpen in het ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor twee vrouwelijke passagiers van de overleden vrouw uit Volendam.