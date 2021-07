Slachtoffers ongeluk Middelie zijn man (40) uit Hoorn en vrouw (34) uit Volendam

De oorzaak waardoor twee auto’s, met in totaal 7 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst is nog onduidelijk. De wagens belandden door het ongeval naast de weg en de bestuurders raakten bekneld in hun voertuig.

Na het ongeluk verleende omwonenden eerste hulp. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse waren, bleken beide slachtoffers al overleden. De echtgenote van de overleden man uit Hoorn en hun twee kinderen zijn aan hun verwondingen geholpen in het ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor twee vrouwelijke passagiers van de overleden vrouw uit Volendam.

Graag geziene eigenaar

In Hoorn is met grote ontzetting gereageerd op het overlijden van de 40-jarige man, een graag geziene eigenaar van twee restaurants in Hoorn en Egmond. De zaak in Hoorn werd gisterenavond meteen na het bekend worden van het overlijden van de eigenaar gesloten. Honderden mensen hebben inmiddels via sociale media al hun medeleven betuigd.