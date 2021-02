Minderjarige ouders van in container gevonden baby aangehouden

Het Openbaar Ministerie stelt in een persbericht dat er summier informatie wordt verstrekt vanwege de leeftijd van de ouders. Wel stelt het dat de minderjarige verdachten vrijdagmiddag zijn voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank. De voorlopige hechtenis van beide tieners is onder voorwaarden geschorst. Officieel heet het dat beiden worden verdacht van poging kindermoord. De rol van de moeder wordt nog onderzocht. Zij is donderdag reeds heengezonden.

De vondst van de baby berustte zondagavond op puur toeval. Het was al na de avondklok, toen een vrouw besloot vuilniszakken weg te gooien. Bij de container, op de hoek van een Cruyff Courtje bij de Holendrechtschool, hoorde zij het huilen van een pasgeboren baby. In paniek belde zij gelijk 112. Binnen een paar minuten stond het rond de ondergrondse containerbak vol met hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance. De baby werd bevrijd en gewikkeld in de jassen van agenten. Zo is het meisje naar een ziekenhuis gebracht.

Het babymeisje maakt het naar omstandigheden goed. Zij is afgelopen week ontslagen uit het ziekenhuis en op een onbekende plek ondergebracht.

Emotioneel

De volgende dag bleek het voorval diepe indruk te hebben gemaakt op de buurt. Verschillende bewoners van het groene hofje reageerden emotioneel. ,,Had het kindje bij mij voor de deur gelegd”, zei een buurvrouw. ,,Dan had ik er wel voor gezorgd.”