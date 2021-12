Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Veroordelen zedendelinquent blijft ingewikkelde zaak

Door Valentijn Bartels

Minister Grapperhaus Ⓒ ANP

Aanscherping van de zedenwet is een eerste stap om seksueel geweld de kop in te drukken, maar experts concluderen dat het probleem daarmee zeker nog niet is opgelost.