Babis weer beëdigd als premier Tsjechië

De ANO-beweging van Babis won vorig jaar de verkiezingen, maar zijn minderheidsregering leed in januari een nederlaag bij een vertrouwensstemming in het parlement. De multimiljardair wil nu een nieuwe coalitie smeden met de sociaaldemocraten en gedoogsteun van de communistische partij.

Het lot van die beoogde coalitie ligt in handen van de leden van de sociaaldemocratische partij CSSD. Zij mogen zich in een partijreferendum uitspreken over regeringsdeelname. De uitslag van die raadpleging wordt later deze maand verwacht. ANO en de CSSD beschikken samen over 93 van de 200 zetels in het lagerhuis.

