Nederlander opgepakt in Kenia voor mensensmokkel: ’Geen veilige haven hier’

H. leidde volgens de DCI een internationaal mensenhandelsyndicaat waarbij tientallen mannen, vrouwen en kinderen werden gesmokkeld. Zijn aanhouding had een ’hoge prioriteit’. H. zou al vier jaar op de vlucht zijn en al die tijd hebben getracht onder de radar van de autoriteiten in het Oost-Afrikaanse land te blijven.

Hij werd medio december gearresteerd in Nairobi. Op basis van wereldwijd verkregen inlichtingen van Interpol had het Nationaal Centraal Bureau (NCB) in Den Haag de Keniaanse autoriteiten op 10 december gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de voortvluchtige man in Nairobi. Hij was op een ’rode lijst’ van Interpol gezet.

’Verstopt’

„H. had zich voor onbepaalde tijd verstopt”, stelt de DCI. „Hij is verbonden aan minstens vier verschillende operaties waarbij groepen Eritrese staatsburgers via Azië Europa binnen werden gesmokkeld.” Daarbij zou hij ook gebruik hebben gemaakt van vervalste documenten.

H., zelf ook van Eritrese komaf, werd op 16 december in een buitenwijk van de hoofdstad opgepakt en al een week later, op 25 december, uitgeleverd, zo werd maandag bekendgemaakt.

„Dat gebeurde op bevel van ons ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn aanwezigheid in ons land was in strijd met de nationale belangen. Kenia is geen veilige haven voor internationale voortvluchtigen.”

H. werd volgens Interpol sinds 2017 gezocht en werd na landing op Schiphol in detentie genomen. Hij zal in ons land terechtstaan voor grootschalige mensensmokkel.