Muizenplaag Markthal Rotterdam bedwongen

De Markthal in Rotterdam heeft nagenoeg geen last meer van muizen. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De Markthal in Rotterdam heeft nagenoeg geen last meer van muizen. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na berichtgeving hierover van het AD. De verscherpte controle op de Markthal is daarom opgeheven. Twee kramen staan nog wel onder extra toezicht.