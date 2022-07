Utrecht reserveert zes weken lang huizen alleen voor statushouders

Zes weken lang gaan de meeste sociale huurwoningen die vrijkomen naar statushouders. Utrecht wil dit jaar nog 490 statushouders aan een huis helpen. De stad hoopt hiermee het overvolle opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten. „Het Rijk heeft een beroep gedaan op gemeenten om in 2022 7500 statushouders versneld te huisvesten, onder wie 490 in de gemeente Utrecht” zegt wethouder Dennis de Vries (PvdA) van Wonen. „Dit heeft impact op alle woningzoekenden. Ze zijn ons allen even lief. Door de achterstand versneld in te lopen, kunnen we in september weer terug naar de gebruikelijke verdeling”, aldus de wethouder. „We kiezen voor de korte klap. Het doet even zeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal”, zegt wethouder voor Asiel en Integratie Rachel Streefland (ChristenUnie) in een reactie tegen de Volkskrant.

Bovenal wil hij het aantal beschikbare woningen „structureel verhogen door versneld tijdelijke woningen te realiseren” om het woningtekort weg te werken. Het gaat om duizend huizen in 2023 en de rest een jaar later. Dit aantal komt bovenop al bestaande plannen voor permanente sociale huurwoningen. Hiermee bieden we woningzoekenden meer perspectief.”

De Utrechtse plannen passen in het beleid van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij wil dat op plekken met een woningtekort snel flexwoningen gebouwd kunnen worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwde dinsdag dat zijn verwachtingen te rooskleurig zijn.

