Beautyblogger Serena reageert op ophef om bikinifoto

Met haar bikinifoto stelt Serena dat zij het oké vindt dat een lichaam vlak na de bevalling nog niet gelijk weer strak is.

’Waarom zou je steeds je lichaam willen laten zien?’, tweette 3DM-dj Rámon als reactie op Serena’s foto en mening. Daarna schreef hij dat hij het een ’schreeuw om aandacht’ vindt. De dj noemt het ’goor’ en geeft aan niet te zitten wachten op realistische lijven na de bevalling. Die tweet verwijderde hij later weer, maar ’het kwaad’ was al geschied: de discussie - vol verwijten naar Rámon en steun voor Serena - barstte los.

Serena: „Ik schrok enorm van zijn reactie. Hoe is het mogelijk dat je iets moois zó negatief kan draaien? Vind ik nogal bijzonder. Hij heeft 60.000 volgers. In plaats van iets positiefs te doen met je bereik kraak je een goede boodschap af. Prima als er zoiets door je heengaat, maar door het ook daadwerkelijk te tweeten ben je gewoon keihard aan het bodyshamen.”

Ze vervolgt dat haar vriend en haar familie achter haar staan. "Het nieuws was terechtgekomen in de appgroep die ik met mijn neefjes en nichtjes heb. Zonder dat ik het wist stuurde mijn neef een foto van zichzelf in bikini op Twitter naar Rámon, als een soort steunbetuiging. Zo grappig, en heel erg lief! Eigenlijk zou iedereen een foto van zichzelf met vetrolletjes naar hem moeten sturen."

