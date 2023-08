Hoopvolle stap in strijd tegen kanker: ’Maar er kan nog van alles gebeuren’

Amerikaanse wetenschappers hebben na twintig jaar onderzoek mogelijk een nieuw, veelbelovend medicijn tegen kanker gevonden. Eerder is aangetoond dat het middel tumoren in muizen sterk verkleint. Onlangs is in de VS al gestart met het testen op mensen.

Het nieuwe medicijn geeft hoop, al waken experts voor te veel optimisme. „Een klein percentage van dit soort onderzoeken leidt uiteindelijk echt tot een geregistreerd medicijn.” Ⓒ FOTO ANP/HH