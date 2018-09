Na de krediet- en schuldencrisis verdwenen allerlei bouwplannen in de ijskast en daalde de productie van nieuwbouwwoningen naar een nieuw dieptepunt. Nu de vraag naar woonruimte weer aantrekt betalen we daarvoor een hoge maatschappelijke prijs: in diverse grote steden zijn huizen en appartementen, mede aangewakkerd door de historisch lage rente, voor grote delen van de bevolking onbetaalbaar geworden.

De ontwikkeling van de rente is voor Nederlandse beleidsmakers een gegeven. Het aanbod van woningen kunnen ze wel sturen. Het is dan ook een goede zaak dat Amsterdam en de regio’s eromheen vaart zetten achter de nieuwbouw en bouwplannen naar voren halen. Tot en met 2020 worden er in de agglomeratie 60.000 woningen bijgebouwd; een slordige 20.000 meer dan in de oorspronkelijke opzet het geval zou zijn geweest.

Daarmee zijn de problemen nog niet weg. De bouwwoede is amper voldoende om de stijgende vraag naar woningen in en om de hoofdstad op te vangen. Er zal dus goed nagedacht moeten worden over hoe de toestroom van nieuwe inwoners ook in de jaren na 2020 in goede banen te leiden. Dit om te voorkomen dat de hoofdstad en directe omgeving alleen openstaan voor degenen die in staat zijn de hoofdprijs te betalen of terecht kunnen in sociale huurwoningen.