Miljarden nodig om hongersnood in Jemen te voorkomen

In Jemen woedt sinds 2014 een bloedige burgeroorlog. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen kregen toen de hoofdstad Sanaa en een groot deel van het noorden onder controle. De oorlog escaleerde nadat Saudi-Arabië de regering te hulp schoot. Acht van de tien Jemenieten zijn afhankelijk van noodhulp.

Juriaan Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis: „Meer dan 80 procent van de bevolking is behalve alles kwijt, ook nog eens getroffen door ernstige voedseltekorten. De kosten voor levensmiddelen zijn enorm gestegen. De prijs van bijvoorbeeld rijst, melk, olie en zout is met 60 procent omhooggegaan. Steeds meer mensen kunnen geen eten meer kopen. We doen wat we kunnen, maar we hebben meer geld nodig om noodhulp te kunnen blijven bieden.”

14 miljoen mensen

Lahr benadrukt dat ruim 14 miljoen mensen acute hulp nodig hebben, met name moeders en kinderen. „Er zijn bijna geen medicijnen meer.” Het Rode Kruis heeft vorige week giro 5125 opengezet om geld in te zamelen voor de stijgende voedselnood wereldwijd.

België maakt 5 miljoen euro vrij voor steun aan Jemen, heeft de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir zondag bekendgemaakt. „Dit is het moment om internationale solidariteit te tonen. Zeker in deze coronatijden die nog veel harder worden gevoeld in een land als Jemen, moeten we actie ondernemen”, aldus Kitir.

Te weinig steun

Vorig jaar was er ook al een inzamelingsactie door de VN, maar die leverde maar iets meer dan de helft op van wat nodig is. Hulporganisaties hebben de distributie van voedsel moeten verminderen. In plaats van de 13 tot 14 miljoen mensen die voorheen elke maand werden verzorgd, was het geld maar voldoende voor 9 miljoen mensen. Lowcock zegt ervan overtuigd te zijn dat naarmate de humanitaire situatie zich stabiliseert, het vooruitzicht op een politieke oplossing groeit.