Pup Giorgio kwam met pootjes tussen de roltrap in Amstelveens warenhuis

Dat schrijft dierenambulance Amstelland op Facebook. „Hij bloedde ook meteen heel erg”, vertelt Miriam Bosman van de dierenambulance aan NH Nieuws.

Nagels helemaal kapot

Het was wel even slikken toen ze de piepende pup hulpeloos aantrof. „Het is toch altijd even rustig ademhalen en kijken waar de pijn en het bloed precies vandaan komen. Eerst dachten we dat hij met zijn haren ergens tussen was gekomen, maar toen ik goed keek zag ik dat al zijn nagels van zijn voorpoten helemaal kapot waren.”

In de ambulance zijn de poten van het dier verbonden om het bloeden te stoppen. Later bij de dierenarts bleek dat de nagels van Giorgio inderdaad helemaal tot in het vlees waren ingescheurd.

Afgelopen dinsdag is Giorgio onder narcose geholpen aan zijn pootjes. „Hij moet nog even in het verband en dan kan hij gewoon weer pijnvrij verder”, meldt de dierenambulance Amstelland.

Til je hond op

„Ga nooit met je hond de roltrap op; laat hem er nooit op staan, altijd tillen!”, zo luidt het advies van Bosman na dit hachelijke avontuur van Giorgio in het Amstelveense warenhuis.