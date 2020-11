Weekend weer: zacht met op zondag wind en regen

Zaterdag is het op veel plaatsen droog en kan ’s middags de zon doorbreken. Zondag kunnen we juist in de middag veel wind verwachten en trekken stevige buien over het land, zo schrijft Weeronline.

Wie naar buiten wil kan dat het best zaterdag doen: de kans op regen is dan klein en beperkt zich tot kortstondig wat licht gespetter in de westelijke provincies. In het binnenland blijft het op de meeste plaatsen geheel droog.

Zondag laat de herfst zich iets beter zien: ’s middags kan het flink gaan regenen en er steekt een vrij krachtige zuidwestenwind op. In de kustgebieden is het erg onstuimig met een krachtige wind. Dicht bij zee kunnen (zware) windstoten voorkomen van zo’n 75 km/uur en aan de noordwestkust kan de wind pieken naar ruim 80 km/uur.