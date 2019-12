Britse bijstandsmoeder miljonair na dubbele winst bingo: ’Ongelofelijk’

De Britse vrouw won in slechts een kort tijdbestek twee keer een mega-bedrag. Nog maar enkele uren nadat ze zich op een spelletjessite had aangemeld, won ze al 597.000 pond. En of dat nog niet genoeg was, streek ze tien dagen later met alle geluk van de wereld nog eens 522.000 pond op. Een totaalbedrag van omgerekend zo’n 1,3 miljoen euro. „Ik kon gewoon niet geloven dat ik wéér had gewonnen”, zegt ze tegen The Mirror.

Campbell leefde tot haar geluksdag van een uitkering. Ze zat in de geldproblemen door hoge zorgkosten voor haar kinderen. Ze zegt inmiddels al haar schulden te hebben afbetaald. Ook kocht ze een huis voor haar vader op leeftijd. Ze leeft zelf inmiddels ook al wat meer luxe. „Het is nog steeds een beetje een droom.”

Lego

Ook een kleinzoon profiteert van de winst van oma. „Hij belde me op en vroeg: ’Nana, ben je nu rijk? Mag ik wat Lego hebben?’”