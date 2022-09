Paniek in Australië: ruim 230 walvissen aangespoeld in Tasmanië

Dit meldt het Department of Natural Resources and Environment Tasmania woensdag. De marine heeft reddingspogingen verricht. Het is vooralsnog onbekend hoeveel van de levende waslvissen gered zijn.

Dinsdag strandde ook al een groep potvissen. Op het Kingeiland, ten noordwesten van Tasmanië, spoelden veertien potvissen aan. Geen enkele heeft het overleefd.

De 230 aangespoelde walvissen is niet de grootste groep zeedieren die ooit in Australië op het strand werden gevonden. Precies twee jaar geleden op 21 september 2020 spoelden op dezelfde plek 470 grienden aan.

’Bizar toeval?’ vraagt ook natuurwetenschapper Vanessa Pirotta zich af. Tegenover persbureau AP zegt ze dat het momenteel nog te vroeg is om uit te leggen waarom deze stranding heeft plaatsgevonden. „Het feit dat we vergelijkbare soorten hebben gezien, op dezelfde tijd en op dezelfde locatie, zou een indicatie kunnen zijn dat er hier misschien iets in de omgeving zit.”

Ⓒ AP

Ⓒ ANP