G7 wapen tegen Peking en Moskou

De Europese Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken, Joseph Borell, wordt verwelkomd door zijn Engelse evenknie Dominic Raab (r). Ⓒ foto REUTERS

LONDEN - De G7, de verzameling van de grootste democratische landen, krijgt een nieuwe rol om de dreiging vanuit China en Rusland te beteugelen. Bij China worden vraagtekens gezet over nieuwe beperkingen in Hongkong en het onderdrukken van de Oeigoeren in Noord-West China. Daarnaast speelt de dreiging van een Russische invasie in Oekraïne.