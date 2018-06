’Op een lege maag kun je geen mensen redden’

Benjamin Kok tussen de andere reddingswerkers

ALOTENANGO - Met een grote explosie kwam er dinsdag een einde aan de hulp die Benjamin Kok verleende in het rampgebied rond vulkaan Fuego in Guatemala. De Nederlandse chef-kok moest halsoverkop vertrekken maar keerde woensdag ondanks alle gevaren vol overtuiging weer terug. Hij wil de lokale bevolking niet in de steek laten.