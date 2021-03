Voor seksueel misbruik veroordeelde Keith Bakker in hoger beroep

Volgens zijn advocaten Job Knoester en Christiaan Kwinten blijft Bakker erbij dat hij ten onrechte is veroordeeld, ookal is hij blij dat de rechtbank de eis van zes jaar en tbs met dwangverpleging van het Openbaar Ministerie niet volgde. Bakker heeft steeds gezegd dat de seksuele relatie met het slachtoffer pas begon toen zij 18 was. De rechtbank gaat uit van 16 jaar.

Volgens zijn advocaten heeft de rechtbank het vonnis niet goed gemotiveerd en zijn de rechters er ten onrechte vanuit gegaan dat de verklaringen van het slachtoffer betrouwbaar zijn, omdat ze consistent was in haar verklaringen. Bakker was minstens zo consistent in zijn ontkenning, onderbouwde die ook en vindt dat het op feiten gebaseerde pleidooi van zijn advocaten is genegeerd, aldus Knoester en Kwinten.

De advocaten vinden bovendien dat de rechtbank de grenzen van de wet op onjuiste manier oprekt, door verkrachting bewezen te achten terwijl vaststaat dat Bakker geen geweld heeft gebruikt of daarmee heeft gedreigd.