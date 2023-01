Werknemers streekvervoer en touringcars staken

Streekvervoerders waarschuwen door de stakingen voor verstoringen in de dienstregelingen. Vervoerders als Arriva, Keolis en Qbuzz kunnen geen garantie geven dat de dienstregeling goed verloopt. Op welke schaal de gevolgen merkbaar zullen zijn, moet nog blijken. De vervoerders adviseren reizigers ander vervoer te zoeken of de reis uit te stellen. Onder de cao Openbaar Vervoer vallen zo’n 13.000 mensen.

Ook onder vervoerders die meerdere soorten openbaar vervoer aanbieden (zoals een combinatie van bus, trein en metro) zijn onderhandelingen over loonsverhogingen en andere arbeidsomstandigheden misgelopen. Het gaat om 1300 medewerkers die vallen onder de cao Multimodaal. Vakbonden FNV, CNV en VVMC roepen medewerkers op 24 uur te staken. Op donderdag wordt gestaakt in Twente, Dordrecht en Limburg, op vrijdag volgt een landelijke staking.

De touringcarchauffeurs sluiten zich ook aan bij de staking streekvervoer. Donderdag komen ze bij elkaar in Utrecht en vrijdag in Rotterdam. Veel van de chauffeurs zijn volgens vakbond FNV ook werkzaam in het streekvervoer. Bij de touringcarbedrijven werken ongeveer 3000 chauffeurs. Net als in het streekvervoer hebben zij ook te maken met een hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. Ook kunnen chauffeurs moeilijk rondkomen van hun salaris, stelt de vakbond.