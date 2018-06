Basisschoolleraren gaan er 2,5 procent op vooruit

„We hebben namelijk niet de hele loonkloof met het voortgezet onderwijs kunnen slechten. Wat wel positief is, is dat de lage schaal LA in het basisonderwijs is afgeschaft. We hebben nu dezelfde schalen als in het voortgezet onderwijs, maar nog niet dezelfde salarissen erbij. Daarom blijven we staken tot er meer bij komt”, zegt Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond.

Per september krijgen de leraren en andere medewerkers in het basisonderwijs gemiddeld 2,5 procent loonsverhoging. De verhoging ligt tussen de 2 en 10 procent. Ook krijgen ze allemaal 750 euro uitgekeerd. Daarnaast krijgen alle leraren in oktober een eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris als nabetaling.

Ook de werkgeversorganisatie PO-Raad stelt dat de 270 miljoen niet voldoende is om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te overbruggen. De kersverse nieuwe onderwijsbond PO in actie, die vooral de massale stakingsacties in gang heeft gezet en de salarissen en de werkdruk op de kaart zette, stelt dat met dit akkoord de basisschoolleraar weer terug is op de plek waar hij hoort. Voorzitter Jan van de Ven: „We hebben het zelf gedaan.”

In september wordt in Zeeland en Zuid-Holland gestaakt om zo de druk op de begroting van Prinsjesdag op te voeren. Als daarin geen extra geld wordt vrijgemaakt voor lerarensalarissen, wordt door de bonden gedacht aan grootschalige stakingsacties van bijvoorbeeld een week.