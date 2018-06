Eis: cel voor leraar om misbruik in jaren 90

Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Amber Beckers

DEN HAAG - Tegen een 77-jarige voormalige basisschoolleraar uit Leidschendam is dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, geëist voor het seksueel misbruik van een leerling in de jaren negentig. Een van de voorwaarden is dat de verdachte zich na zijn celstraf moet laten behandelen.