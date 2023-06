Finse minister treedt al na tien dagen af om nazi-grap

Junilla heeft tijdens de verkiezingscampagne naar eigen zeggen een „onsmakelijke grap” gemaakt over het kandidaatsnummer van zijn partijgenoot, die op plek 88 van de lijst stond. Dat getal is populair onder neonazi’s, omdat het verwijst naar de achtste letter van het alfabet en gezien wordt als afkorting van ’Heil Hitler’. „Allereerst gefeliciteerd met het uitstekende kandidatennummer. Ik weet dat het een winnend getal is. Uiteraard verwijst deze ”88” naar twee H-letters waarover we niet meer zullen zeggen”, zei Junilla volgens Finse media. Het was niet de eerste keer dat Junilla in verband werd gebracht met extreemrechts, in 2019 sprak hij op een bijeenkomst met neonazi’s.

Junnila is lid van de Finnenpartij, voorheen de Ware Finnen, eurosceptisch en fel tegen immigratie. Die radicaal-rechtse partij zit sinds kort in de coalitie maar is niet onomstreden. Donderdag protesteerden honderden mensen bij het Finse parlement tegen de regeringsdeelname van Junilla en zijn partij.