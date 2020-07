Na reeks mysterieuze explosies nu schepen in brand in Iran

Het incident volgt op een reeks explosies en branden in onder meer een nucleair complex en een militair terrein bij de hoofdstad Teheran. Ⓒ Reuters

TEHERAN - Na een reeks mysterieuze explosies in het radicaalislamitische Iran, is er woensdag sprake van een grote brand in de belangrijkste havenstad van het land, Bushehr. Daar stonden zeker drie schepen in vuur en vlam nadat op een scheepswerf brand was uitgebroken, melden staatsmedia. Zij noemen geen oorzaak.