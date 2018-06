Doden door explosie vuurwerkopslag Mexico

Op televisiebeelden is te zien hoe een rookwolk opstijgt boven de plek van het ongeval. Ⓒ Twitter

TULTEPEC - Zeker zeven mensen zijn in de Mexicaanse plaats Tultepec om het leven gekomen door een explosie in een woning waar vermoedelijk vuurwerk was opgeslagen. Door de ontploffing liepen ruim twintig huizen en meerdere auto's schade op, zeggen de provinciale autoriteiten. Ook raakten minstens acht personen gewond.