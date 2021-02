Experts: bestuurders boekje te buiten om Google en Microsoft te lokken

Dronefoto van het datacenter van Microsoft. Het datacenter zou nodig zijn vanwege het snelle digitaliseren van de samenleving. Niet iedereen is even positief, zo zouden datacenters alle groene energie opslurpen. Ⓒ ANP / HH

Bestuurders in Noord-Holland lijken de hand te lichten met wet- en regelgeving om de komst van energieslurpende datacentra te bevorderen, blijkt uit documenten en reacties van experts. De gemeente Hollands Kroon sloeg waarschuwingen in de wind dat zij niet het bevoegd gezag is om vergunningen aan internationale techgiganten te verlenen. Bovendien tracht ze voor toekomstige datacentra de plicht te omzeilen om het milieueffect zorgvuldig te meten. Omwonenden reageren boos en onthutst. „Mensen voelen zich bedonderd.”