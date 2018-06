Alle oude auto’s onder vuur

Frank Hensen (r) van stichting Rotterdamse Klassiekers met Sander Jongerius (m) en Niels van Ham (l) bij hun oldtimers. Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

Den Haag - Bezitters van oude benzineauto’s moeten alsnog vrezen voor de komst van een landelijk systeem voor milieuzones. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) was eerder alleen bezig om diesels mee te nemen in haar plannen, maar Rotterdam dreigt nu roet in het eten te gooien.