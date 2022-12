Miljard views op TikTok voor geweldverheerlijking Wagner Groep

In de video’s worden de acties van het controversiële, militaire bedrijf verheerlijkt, stelt het rapport. Ook bevatten video’s beelden van de executie van Yevgeny Nuzhin, een voormalig Russische huurling. Een van de video’s van de executie was al meer dan 900.000 keer bekeken voordat deze kon worden verwijderd. In totaal gaat het om 160 video’s op het platform die ‘zinspelen op, het tonen of verheerlijken van geweld’ door de Wagner Groep, schrijft het Amerikaanse NewsGuard. In veertien van de video’s komt de executie van de Russische huurling (gedeeltelijk) voorbij.

De Wagner Groep had Nuzhin gerekruteerd om te vechten in Oekraïne. Toen hij daar gevangen werd genomen door Oekraïense troepen, liep hij over en stapte uit de Wagner Groep. Bij een gevangenenruil kwam hij weer in Russische handen terecht, daarna circuleerden er al snel gruwelijke video’s van zijn executie.

Het feit dat video’s van een zeer controversiële groep zo goed bekeken worden op TikTok zet nieuwe vraagtekens bij het businessmodel van het bedrijf. Want hoe kan het dat de video’s waarop geweld verheerlijkt wordt zo lang online blijven staan? Volgens de onderzoekers zou TikTok de zoektocht naar dit soort gruwelijke beelden zelfs vergemakkelijken door het geven van suggesties voor extreme zoektermen. Het bedrijf zegt dat het optreedt tegen video’s die de richtlijnen van het bedrijf overtreden.

De Wagner Groep is erg actief in Afrika, maar mengt zich sinds het begin van de Oekraïne-oorlog in 2014 steeds meer in het conflict in dat land. Het militaire bedrijf rekruteert voor het conflict in Oekraïne ook manschappen uit Afrika.