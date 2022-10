Jetten teleurgesteld: vragen over energieplannen nog niet weg

De energieministers buigen zich in Luxemburg over nieuwe maatregelen tegen de energiecrisis. Ze doen dat in opdracht van de EU-leiders, die donderdag afspraken dat de commissie onder meer een limiet op pieken in de gasprijs zou uitwerken. Premier Mark Rutte sprak na afloop de verwachting uit dat dat ook gaat lukken.

Maar Jetten ziet nog weinig vooruitgang. „We vragen al een hele tijd om een impactanalyse.” Er ligt nu „een eerste begin van zo’n analyse, maar ik heb nog altijd veel vragen over de toename van het gasverbruik en vragen over de financiële impact.” Hij kan nog altijd niet overzien of gasleveranciers de EU straks niet inruilen voor bijvoorbeeld beter betalende klanten of dat de Britten hun voordeel zullen doen met door de EU gesubsidieerde energie. „Dat soort consequenties moeten eerst wel in kaart worden gebracht voordat je daarover kunt besluiten.”